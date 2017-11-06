Четырех членов наркобанды во главе с экс-полицейским арестовали в Житомирской области

Постановлением Королевского районного суда г.Житомира четверо подозреваемых взяты под стражу с правом внесения денежного залога. В частности, экс-руководителю правоохранительного подразделения и одному из участников группы определены денежный залог в размере 500 тыс. грн, другим двум подозреваемым — в размере 128 тыс. грн и 100 тыс. грн.

Кроме того, мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Напомним, следователи прокуратуры области совместно с правоохранителями, в ходе досудебного расследования провели санкционированные обыски в г.Житомир и Львовской области, во время которых изъято почти 60 кг вещества, похожего на наркотическое средство — маковую соломку, почти 2 тыс. медицинских шприцев с остатками жидкости, а также 26 тыс. долларов США и почти 70 тыс. грн.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли попытку сбыта оружия, боеприпасов и наркотических веществ в Одесской области.