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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 37900 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 105676 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 98054 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102638 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102311 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 83471 просмотра

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11 марта, 11:14 • 102713 просмотра

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Четырех членов наркобанды во главе с экс-полицейским арестовали в Житомирской области

Киев  •  УНН

 • 8702 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Четырех человек, которые подозреваются в организации межрегионального канала поставки наркосырья, среди которых бывший начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Житомирского горотдела УМВД, взяли под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Житомирской области, передает УНН.

Постановлением Королевского районного суда г.Житомира четверо подозреваемых взяты под стражу с правом внесения денежного залога. В частности, экс-руководителю правоохранительного подразделения и одному из участников группы определены денежный залог в размере 500 тыс. грн, другим двум подозреваемым — в размере 128 тыс. грн и 100 тыс. грн.

Кроме того, мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Напомним, следователи прокуратуры области совместно с правоохранителями, в ходе досудебного расследования провели санкционированные обыски в г.Житомир и Львовской области, во время которых изъято почти 60 кг вещества, похожего на наркотическое средство — маковую соломку, почти 2 тыс. медицинских шприцев с остатками жидкости, а также 26 тыс. долларов США и почти 70 тыс. грн.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли попытку сбыта оружия, боеприпасов и наркотических веществ в Одесской области.

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