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Чотирьох бойовиків розстріляли за спробу дезертирства - розвідка

Київ • УНН

 • 12092 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Чотири бойовики були розстріляні за спробу залишити передові позиції і перейти на підконтрольну силам АТО територію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

“У ніч на 18 березня ц.р. чотири військовослужбовці 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК, скориставшись відсутністю офіцерів, зв’язали сержанта та намагались залишити передові позиції і перейти на підконтрольну силам АТО територію. Спроба втечі була виявлена із сусіднього блокпосту противника, втікачі були розстріляні з озброєння бойової машини піхоти. Командування полку намагається приховати інформацію про цю подію від керівництва корпусу”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, командири бойовиків приховують чисельні випадки дезертирства.

Українські Національні Новини

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