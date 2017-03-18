Чотирьох бойовиків розстріляли за спробу дезертирства - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Чотири бойовики були розстріляні за спробу залишити передові позиції і перейти на підконтрольну силам АТО територію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“У ніч на 18 березня ц.р. чотири військовослужбовці 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК, скориставшись відсутністю офіцерів, зв’язали сержанта та намагались залишити передові позиції і перейти на підконтрольну силам АТО територію. Спроба втечі була виявлена із сусіднього блокпосту противника, втікачі були розстріляні з озброєння бойової машини піхоти. Командування полку намагається приховати інформацію про цю подію від керівництва корпусу”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, командири бойовиків приховують чисельні випадки дезертирства.