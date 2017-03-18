Четырех боевиков расстреляли за попытку дезертирства - разведка

"В ночь на 18 марта с.г. четыре военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК, воспользовавшись отсутствием офицеров, связали сержанта и пытались оставить передовые позиции и перейти на подконтрольную силам АТО территорию. Попытка побега была обнаружена с соседнего блокпоста противника, беглецы были расстреляны из вооружения боевой машины пехоты. Командование полка пытается скрыть информацию об этом событии от руководства корпуса", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, командиры боевиков скрывают многочисленные случаи дезертирства.