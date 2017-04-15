Чотирьох бійців АТО доставили до військового госпіталя та цивільних лікарень Дніпра

“Спецлітаком ЗСУ Захисники, які отримували лікування у військовому госпіталі і цивільних лікарнях, направлені в клінічний центр західного регіону ( Одеса),” — пише радник губернатора.

Військові хворі та травмовані. У свою чергу, деяких бійців з лікарень Дніпра перенаправляють у інші регіони.

Нагадаємо, 13 квітня до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.Мечникова доставили трьох поранених бійців АТО.