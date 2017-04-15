Четырех бойцов АТО доставили в военный госпиталь и гражданские больницы Днепра
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Днепр военным вертолетом из Мариуполя были эвакуированы четверо бойцов АТО. Об этом сообщает Татьяна Губа, советник председателя облгосадминистрации Днепропетровской области, на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Спецсамолётом ВСУ Защитники, получавших лечение в военном госпитале и гражданских больницах, направленные в клинический центр западного региона (Одесса)”, — пишет советник губернатора.
Военные больны и травмированны. В свою очередь, некоторые бойцов из больниц Днепра перенаправляют в другие регионы.
Напомним, 13 апреля в Днепропетровской областной клинической больницы Мечникова доставили трех раненых бойцов АТО .