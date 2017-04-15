Четырех бойцов АТО доставили в военный госпиталь и гражданские больницы Днепра

“Спецсамолётом ВСУ Защитники, получавших лечение в военном госпитале и гражданских больницах, направленные в клинический центр западного региона (Одесса)”, — пишет советник губернатора.

Военные больны и травмированны. В свою очередь, некоторые бойцов из больниц Днепра перенаправляют в другие регионы.

Напомним, 13 апреля в Днепропетровской областной клинической больницы Мечникова доставили трех раненых бойцов АТО .