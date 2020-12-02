Чотирирічна дитина випала з 8-го поверху в Кропивницькому

“Дівчинка 2016 року народження відчинила вікно, не втрималася на підвіконні та випала з висоти восьмого поверху”, — зазначили в прокуратурі.

Дитину госпіталізували в тяжкому стані в реанімацію дитячої обласної лікарні.

За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за ст. 128 КК України, тобто необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Слідчі з’ясовують усі обставини цієї події. Також у межах відкритого кримінального провадження нададуть правову оцінку діям батьків.

Нагадаємо, у Києві з вікна багатоповерхівки випав 18-річний хлопець.