Четырехлетний ребенок выпал с 8-го этажа в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Кропивницком накануне четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кировоградской областной прокуратуры.
"Девочка 2016 года рождения открыла окно, не удержалась на подоконнике и выпала с высоты восьмого этажа", - отметили в прокуратуре.
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию детской областной больницы.
По данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебного расследования по ст. 128 УК Украины, то есть неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.
Следователи выясняют все обстоятельства этого происшествия. Также в рамках открытого уголовного производства предоставят правовую оценку действиям родителей.
Напомним, в Киеве из окна многоэтажки выпал 18-летний парень.