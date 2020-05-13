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Чотирикратний чемпіон "Формули-1" покине стан "Феррарі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Італійська команда "Формули-1" "Феррарі" оголосила, що не буде підписувати новий контракт із німецьким пілотом Себастьяном Феттелем, передає УНН з посиланням на сайт команди.

Чотирикратний чемпіон "Формули-1" покине стан "Феррарі"

“Це рішення, прийняте спільно нами і Себастьяном, яке обидві сторони вважають за краще. Це було непросте рішення, з огляду на цінність Себастьяна як пілота і людини. Не було конкретної причини, яка призвела до цього рішення, крім загального і дружнього переконання, що прийшов час йти різними шляхами для досягнення наших відповідних цілей”, — сказано в зверненні стайні.

Натомість Феттель не пов’язує рішення завершити виступи за “Феррарі” із фінансовою складовою, а також відзначив про особливе місце стайні в “Формулі-1”.

Отже, сезон 2021 року Феттель проведе в новій для себе команді.

Відзначимо, що Феттель увійшов в історію “Феррарі” завдяки його 14 перемогам на Гран-прі, що робить його третім найуспішнішим гонщиком команди. За п’ять років спільної роботи німець тричі фінішував в трійці кращих чемпіонату за підсумками сезонів. В його активі 101 гонка проведена за “Феррарі” починаючи з 2015 року.

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