Четырехкратный чемпион "Формулы-1" покинет команду "Феррари"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Итальянская команда "Формулы-1" "Феррари" объявила, что не будет подписывать новый контракт с немецким пилотом Себастьяном Феттелем, передает УНН со ссылкой на сайт команды.
“Это решение, принятое совместно нами и Себастьяном, которое обе стороны предпочитают. Это было непростое решение, учитывая ценность Себастьяна в качестве пилота и человека. Не было конкретной причины, которая привела к этому решению, кроме общего и дружественного убеждения, что пришло время идти разными путями для достижения наших соответствующих целей”, — сказано в обращении конюшни.
Зато Феттель не связывает решение завершить выступления за “Феррари” с финансовой составляющей, а также отметил об особом месте конюшни в “Формуле-1”.
Итак, сезон 2021 Феттель проведет в новой для себя команде.
Отметим, что Феттель вошел в историю “Феррари” благодаря его 14 победам на Гран-при, что делает его третьим самым успешным гонщиком команды. За пять лет совместной работы немец трижды финишировал в тройке лучших чемпионата по итогам сезонов. В его активе 101 гонка проведенная за “Феррари” начиная с 2015 года.