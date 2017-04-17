Чотирикратний чемпіон Англії Дж.Террі покине ФК "Челсі"

“У мене завжди були приголомшливі відносини з керівництвом клубу, і я буду підтримувати ці відносини, навіть переставши бути гравцем. У нас були дуже плідні переговори, ми все ретельно зважили і обговорили, і я вирішив, що настав час покинути клуб. Я завжди знав, що піду в потрібний момент і належним чином, і я відчуваю, що кінець цього сезону буде якраз таким моментом для мене і для клубу”, — заявив 36-річний гравець.

Окрім того, захисник вважає, що може приносити користь на полі, але вже не в складі “синіх”: “я відчуваю, що ще можу багато дати на полі, але розумію, що мої можливості в „Челсі“ будуть обмежені. Я хочу продовжувати грати і постараюся ставити перед собою та вирішувати нові завдання. Звичайно, я назавжди залишуся „синім“, і я відчайдушно хочу завершити свій останній сезон в „Челсі“, вигравши трофей”.

Примітно, що у сезоні АПЛ 2016/17 Дж.Террі з’явився на полі 5 разів.

Зазначається, що футболіст одягав кольори клубу 713 разів з моменту дебюту в 1998 році, забивши в процесі виступів 66 м’ячів. Він на третьому місці в клубі за кількістю проведених матчів. У 578 зустрічах оборонець виходив на поле з капітанською пов’язкою.

Зауважимо, що екс-футболіст збірної Англії виграв Лігу Чемпіонів, чотири рази ставав чемпіоном АПЛ, завоював трофей Ліги Європи, п’ять медалей Кубка Англії і три Кубка Ліги. На його рахунку 14 великих нагород, що робить його найбільш титулованим гравцем в історії “Челсі” за всі часи.