Четырехкратный чемпион Англии Дж.Терри покинет ФК "Челси"

“У меня всегда были потрясающие отношения с руководством клуба, и я буду поддерживать эти отношения, даже перестав быть игроком. У нас были очень плодотворные переговоры, мы все тщательно взвесили и обсудили, и я решил, что пришло время покинуть клуб. Я всегда знал, что пойду в нужный момент и должным образом, и я чувствую, что конец этого сезона будет как раз таким моментом для меня и для клуба”, — заявил 36-летний игрок.

Кроме того, защитник считает, что может приносить пользу на поле, но уже не в составе “синих”: “я чувствую, что еще могу много дать на поле, но понимаю, что мои возможности в” Челси “будут ограничены. Я хочу продолжать играть и постараюсь ставить перед собой и решать новые задачи. Конечно, я навсегда останусь „синим“, и я отчаянно хочу завершить свой последний сезон в „Челси“, выиграв трофей”.

Примечательно, что в сезоне АПЛ 2016/17 Дж.Терри появился на поле 5 раз.

Отмечается, что футболист надевал цвета клуба 713 раз с момента дебюта в 1998 году, забив в процессе выступлений 66 мячей. Он на третьем месте в клубе по количеству проведенных матчей. В 578 встречах защитник выходил на поле с капитанской повязкой.

Заметим, что экс-футболист сборной Англии выиграл Лигу Чемпионов, четыре раза становился чемпионом АПЛ, завоевал трофей Лиги Европы, пять медалей Кубка Англии и три Кубка Лиги. На его счету 14 крупных наград, что делает его самым титулованным игроком в истории “Челси” за все времена.