Четырехкратный чемпион Англии Дж.Терри покинет ФК "Челси"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18267 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78502 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140025 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110827 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112748 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110047 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102376 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103091 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Четырехкратный чемпион Англии Дж.Терри покинет ФК "Челси"

Четырехкратный чемпион Англии Дж.Терри покинет ФК "Челси"

Киев  •  УНН

 • 14284 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Центральный защитник Джон Терри и ФК “Челси” пришли к общему решению, что капитан покинет клуб в конце сезона. Об этом говорится в сообщении сайта “Челси”, передает УНН.

“У меня всегда были потрясающие отношения с руководством клуба, и я буду поддерживать эти отношения, даже перестав быть игроком. У нас были очень плодотворные переговоры, мы все тщательно взвесили и обсудили, и я решил, что пришло время покинуть клуб. Я всегда знал, что пойду в нужный момент и должным образом, и я чувствую, что конец этого сезона будет как раз таким моментом для меня и для клуба”, — заявил 36-летний игрок.

Кроме того, защитник считает, что может приносить пользу на поле, но уже не в составе “синих”: “я чувствую, что еще могу много дать на поле, но понимаю, что мои возможности в” Челси “будут ограничены. Я хочу продолжать играть и постараюсь ставить перед собой и решать новые задачи. Конечно, я навсегда останусь „синим“, и я отчаянно хочу завершить свой последний сезон в „Челси“, выиграв трофей”.

Примечательно, что в сезоне АПЛ 2016/17 Дж.Терри появился на поле 5 раз.

Отмечается, что футболист надевал цвета клуба 713 раз с момента дебюта в 1998 году, забив в процессе выступлений 66 мячей. Он на третьем месте в клубе по количеству проведенных матчей. В 578 встречах защитник выходил на поле с капитанской повязкой.

Заметим, что экс-футболист сборной Англии выиграл Лигу Чемпионов, четыре раза становился чемпионом АПЛ, завоевал трофей Лиги Европы, пять медалей Кубка Англии и три Кубка Лиги. На его счету 14 крупных наград, что делает его самым титулованным игроком в истории “Челси” за все времена.

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