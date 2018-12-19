Чотири українські тенісисти потрапили в кваліфікацію на Australian Open
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Три представниці та один представник України заявилися в кваліфікацію першого в новому сезоні турніру "Великого Шолома", який пройде з 14 по 27 січня 2019 року в Мельбурні (Австралія), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
За місце в основній жіночій сітці посперечаються Ангеліна Калініна, Марта Костюк і Катаріна Завацька. Для Калініної і Завацької це буде дебют на австралійському Шоломі в дорослому турнірі. Калініна в минулому році надала перевагу виступити на американській серії турнірів ITF. Костюк в минулому році подолала кваліфікацію і дійшла до третього кола основної сітки.
Єдиний представник України в чоловічому одиночному розряді - Сергій Стаховський - також зіграє в кваліфікації.
Варто відзначити, що в основній сітці турніру заявлені 4 представниці нашої країни: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, які увійдуть в число сіяних, а також Даяна Ястремська та Катерина Козлова.
Нагадаємо, українська тенісистка стала фіналісткою турніру в Каїрі.