Четверо украинских теннисистов попали в квалификацию на Australian Open

За место в основной женской сетке поспорят Ангелина Калинина, Марта Костюк и Катарина Завацкая. Для Калининой и Завацкой это будет дебют на австралийском Шлеме во взрослом турнире. Калинина в прошлом году предпочла выступить на американской серии турниров ITF. Костюк в прошлом году преодолела квалификацию и дошла до третьего круга основной сетки.

Единственный представитель Украины в мужском одиночном разряде - Сергей Стаховский - также сыграет в квалификации.

Стоит отметить, что в основной сетке турнира заявлены 4 представительницы нашей страны: Элина Свитолина, Леся Цуренко, которые войдут в число сеяных, а также Даяна Ястремская и Екатерина Козлова.

Напомним, украинская теннисистка стала финалисткой турнира в Каире.