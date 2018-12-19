Четверо украинских теннисистов попали в квалификацию на Australian Open
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Три представительницы и один представитель Украины заявились в квалификации первого в новом сезоне турнира "Большого Шлема", который пройдет с 14 по 27 января 2019 года в Мельбурне (Австралия), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
За место в основной женской сетке поспорят Ангелина Калинина, Марта Костюк и Катарина Завацкая. Для Калининой и Завацкой это будет дебют на австралийском Шлеме во взрослом турнире. Калинина в прошлом году предпочла выступить на американской серии турниров ITF. Костюк в прошлом году преодолела квалификацию и дошла до третьего круга основной сетки.
Единственный представитель Украины в мужском одиночном разряде - Сергей Стаховский - также сыграет в квалификации.
Стоит отметить, что в основной сетке турнира заявлены 4 представительницы нашей страны: Элина Свитолина, Леся Цуренко, которые войдут в число сеяных, а также Даяна Ястремская и Екатерина Козлова.
Напомним, украинская теннисистка стала финалисткой турнира в Каире.