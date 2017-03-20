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Чотири українки зіграють на престижному тенісному турнірі в Маямі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Чотири представниці України зіграють в основній та кваліфікаційній сітці турніру WTA Premier Mandatory "Miami Open" в Маямі (США), повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Харків'янка Еліна Світоліна посіяна на турнірі під 9 номером і вступить у боротьбу з другого кола основного турніру, де її суперницею стане переможниця зустрічі між Катержіни Синякової з Чехії і Бетані Маттек-Сендс з США.

Леся Цуренко в першому колі зіграє з бразилійкою Беатріс Хаддад-Майя (WC), а Катерина Бондаренко - з представницею Іспанії Паулой Бадоса-Хіберт.

Відзначимо, що Катерина Козлова (24 сіяна) розпочне змагання з відбіркового турніру. Суперницею уродженки міста Миколаїв стане італійка Франческа Скьявоне.

Примітно, що К.Козлова зустрічалася зі Ф.Скьявоне в першому раунді відбору в Індіан-Веллс і поступилася в трьох партіях.

Додамо, що змагання категорії WTA Premier Mandatory є найбільш значимими в світі після турнірів Великого шолому.

Переможниця отримає 1000 залікових очок в рейтинг WTA.

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