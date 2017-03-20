Четыре украинки сыграют на престижном теннисном турнире в Майами

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103420 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118848 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177871 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129850 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124723 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117235 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106486 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107527 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103907 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Четыре украинки сыграют на престижном теннисном турнире в Майами

Четыре украинки сыграют на престижном теннисном турнире в Майами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Четыре представительницы Украины сыграют в основной и квалификационной сетке турнира WTA Premier Mandatory "Miami Open" в Майами (США), сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Харьковчанка Элина Свитолина посеяна на турнире под 9 номером и вступит в борьбу со второго круга основного турнира, где ее соперницей станет победительница встречи между Катержиной Синяковой из Чехии и Бетани Маттек-Сэндс с США.

Леся Цуренко в первом круге сыграет с бразилианкой Беатрис Хаддад-Майя (WC), а Екатерина Бондаренко - с представительницей Испании Паулой Бадоса-Хиберт.

Отметим, что Екатерина Козлова (24 сеяная) начнет соревнования с отборочного турнира. Соперницей уроженки города Николаев станет итальянка Франческа Скьявоне.

Примечательно, что К.Козлова встречалась со Ф.Скьявоне в первом раунде отбора в Индиан-Уэллс и уступила в трех партиях.

Добавим, что соревнования категории WTA Premier Mandatory являются наиболее значимыми в мире после турниров Большого шлема.

Победительница получит 1000 зачетных очков в рейтинг WTA.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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