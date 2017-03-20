Четыре украинки сыграют на престижном теннисном турнире в Майами

Харьковчанка Элина Свитолина посеяна на турнире под 9 номером и вступит в борьбу со второго круга основного турнира, где ее соперницей станет победительница встречи между Катержиной Синяковой из Чехии и Бетани Маттек-Сэндс с США.

Леся Цуренко в первом круге сыграет с бразилианкой Беатрис Хаддад-Майя (WC), а Екатерина Бондаренко - с представительницей Испании Паулой Бадоса-Хиберт.

Отметим, что Екатерина Козлова (24 сеяная) начнет соревнования с отборочного турнира. Соперницей уроженки города Николаев станет итальянка Франческа Скьявоне.

Примечательно, что К.Козлова встречалась со Ф.Скьявоне в первом раунде отбора в Индиан-Уэллс и уступила в трех партиях.

Добавим, что соревнования категории WTA Premier Mandatory являются наиболее значимыми в мире после турниров Большого шлема.

Победительница получит 1000 зачетных очков в рейтинг WTA.