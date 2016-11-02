Чотири мечеті закрили у Франції за поширення радикальних ідей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Влада Франції закрила чотири мечеті, в яких розповсюджували ідеї ісламського радикалізму і закликали приєднатися до терористичних угруповань. Про це повідомляється на сайті МВС країни, передає УНН.
“Під прикриттям культових цілей тут проходили збори, метою яких було поширення радикальної ідеології, що суперечить цінностям Республіки і ставить під загрозу її безпеку та громадський порядок”, — йдеться в заяві відомства.
Адміністративне закриття мечетей стало можливим в рамках закону про надзвичайний стан, прийнятого у Франції після терористичних нападів 13 листопада 2015 року.