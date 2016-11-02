Четыре мечети закрыли во Франции за распространение радикальных идей

"Под прикрытием культовых целей здесь проходили собрания, целью которых было распространение радикальной идеологии, что противоречит ценностям Республики и ставит под угрозу ее безопасность и общественный порядок", - говорится в заявлении ведомства.

Административное закрытие мечетей стало возможным в рамках закона о чрезвычайном положении, принятом во Франции после терактов 13 ноября 2015 года.