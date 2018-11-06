Чотири команди виступили проти розширення УПЛ

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Головний тренер “Арсенал-Київ” В’ячеслав Грозний висловився про можливе розширення УПЛ до 16 команд, інформує УНН з посиланням на Zbirna.com.

“Наскільки мені відомо, остаточно ще не вирішено, що в наступному чемпіонаті буде теж 12 команд. Тільки чотири команди з 12 проти розширення УПЛ, вісім клубів підтримують формат з 16 командами. Більш того, рішення про скорочення Прем’єр-ліги з 16 до 12 команд у 2015 році було прийнято незаконно, регламентом це не було передбачено. Тоді було прийнято рішення на догоду комусь, неправильно. На мій погляд, командам нецікаво грати один з одним по чотири рази. У тій же Білорусі 16 команд. Адже уболівальникам цікаво бачити у себе в гостях 15 команд, а не 11. В еліті має бути 16 команд: чотири колективи першої ліги заходять в УПЛ, п’ята грає з 12-ю командою УПЛ перехідні матчі”, — зауважив наставник.

На думку Грозного у Першій лізі виступає ряд гідних колективів із фінансуванням та інфраструктурою серед яких — “Металіст-1925”, СК “Дніпро-1”, “Оболонь”, “Волинь”, “Колос”.

Нагадаємо, що Грозний очолив київський “Арсенал” тільки на початку жовтня.

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