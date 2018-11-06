Четыре команды выступили против расширения УПЛ

“Насколько мне известно, окончательно еще не решено, что в следующем чемпионате будет тоже 12 команд. Только четыре команды из 12 против расширения УПЛ, восемь клубов поддерживают формат с 16 командами. Более того, решение о сокращении Премьер-лиги с 16 до 12 команд в 2015 году было принято незаконно, регламентом это не было предусмотрено. Тогда было принято решение в угоду кому-то, неправильно. На мой взгляд, командам неинтересно играть друг с другом по четыре раза. В той же Беларуси 16 команд. Ведь болельщикам интересно видеть у себя в гостях 15 команд, а не 11. В элите должно быть 16 команд: четыре коллектива первой лиги заходят в УПЛ, пятая играет с 12-й командой УПЛ переходные матчи”, — отметил наставник.

По мнению Грозного в Первой лиге выступает ряд достойных коллективов с финансированием и инфраструктурой среди которых — “Металлист-1925”, СК “Днепр-1”, “Оболонь”, “Волынь”, “Колос”.

Напомним, что Грозный возглавил киевский “Арсенал” только в начале октября.