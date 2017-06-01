Чорноморський суд розпочав розгляд "справи 2 травня"
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 червня. УНН. Сьогодні в Чорноморському міськсуді розпочався розгляд "справи 2 травня". Про це повідомляє кореспондент УНН.
Засідання розпочалося із запізненням на годину, через запізнення представника прокуратури.
Оновлена колегія суддів повинна обрати запобіжний захід п'ятьом обвинуваченим. 6 червня закінчується термін іх утримання під вартою.
Нагадаємо, після заяви Київського районного суду м. Одеси про неможливість розгляду справи через брак суддів, Апеляційний суд скерував розгляд справи до Чорноморського суду.
Як повідомляв УНН, 23 травня прокуратура оголосила підозру ще двом учасникам подій 2 травня 2014 р. в Одесі на Грецькій площі.