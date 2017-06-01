Черноморский суд начал рассмотрение "дела 2 мая"
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 июня. УНН. Сегодня в Черноморском горсуде началось рассмотрение "части 2 мая". Об этом сообщает корреспондент УНН.
Заседание началось с опозданием на час, из-за опоздания представителя прокуратуры.
Обновленная коллегия судей должна избрать меру пресечения пяти обвиняемым. 6 июня истекает срок их содержания под стражей.
Напомним, после заявления Киевского районного суда г. Одессы о невозможности рассмотрения дела из-за отсутствия судей, Апелляционный суд направил рассмотрение дела в Черноморский суд.
Как сообщал УНН, 23 мая прокуратура объявила подозрение еще двум участникам событий 2 мая 2014 в Одессе на Греческой площади.