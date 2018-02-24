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Чорноморський флот РФ вирішив відкрити для відвідування кораблі в окупованому Севастополі

Чорноморський флот РФ вирішив відкрити для відвідування кораблі в окупованому Севастополі

Київ • УНН

 • 8673 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Севастополі в п’ятницю 23 лютого на честь російського свята “День захисника Вітчизни” відкрили для відвідування три бойових кораблі Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.

Севастопольці і гості міста змогли відвідати великі десантні кораблі “Цезар Куников”, “Новочеркасск” і ракетний корабель “Молния-60”. Відвідувачі могли ознайомитися із озброєнням і будовою військових кораблів. Російські військові підготували екскурсії, під час яких розповіли про тактико-технічні характеристики кораблів і їхні історії.

В окупованому Криму і Севастополі проходять заходи, присвячені російському “Дню захисника Вітчизни”. У Сімферополі в цей день пройшла виставка військової техніки та озброєння, на якій дітей знайомили зі зброєю. В Ялті дівчата-підлітки з червоноармійськими пілотками на головах показали синхронний танець.

Як повідомляв УНН, так звані правоохоронні органи окупованого Криму відмовилися розслідувати справу за фактом смерті ветеранки кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

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