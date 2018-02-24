Черноморский флот РФ решил открыть для посещения корабли в оккупированном Севастополе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Севастополе в пятницу 23 февраля на честь российского праздника “День защитника Отечества” открыли для посещения три боевых корабля Черноморского флота России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крим.Реалии”.
Севастопольцы и гости города смогли посетить большие десантные корабли “Цезарь Куников”, “Новочеркасск” и ракетный корабль “Молния-60”. Посетители могли ознакомиться с вооружением и строением военных кораблей. Российские военные подготовили экскурсии, во время которых рассказали о тактико-технических характеристиках кораблей и их истории.
В оккупированном Крыму и Севастополе проходят мероприятия, посвященные российскому “Дню защитника Отечества”. В Симферополе в этот день прошла выставка военной техники и вооружения, на которой детей знакомили с оружием. В Ялте девушки-подростки с красноармейскими пилотками на головах показали синхронный танец.
Как сообщал УНН, так называемые правоохранительные органы оккупированного Крыма отказались расследовать дело по факту смерти ветеранки крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.