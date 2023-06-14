російський "Чорноморнафтогаз" активно розробляє плани евакуації з Криму - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Головне управління розвідки повідомило, що російський «Чорноморнафтогаз», який знаходиться на території тимчасово окупованого Криму, активно готується до евакуації. Цю інформацію відомство отримало від небайдужих жителів півострова і закликало громадян надалі допомагати у такий спосіб наближати перемогу України, передає УНН.
Деталі
Головного управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російська компанія «Чорноморнафтогаз», яка базується в Криму, активно розробляє плани щодо евакуації своїх співробітників та їхніх родичів з півострова Крим.
Відомство зауважило, що цю та іншу важливу інформацію щодня отримує від небайдужих мешканців тимчасово окупованих територій.
"Громадяни України, які тимчасово знаходяться під окупацією рашистів, нагадуємо, що ви маєте змогу наблизити деокупацію наших земель Силами оборони України! Саме завдяки вам вдається не тільки знищувати ворога, а й рятувати життя наших воїнів та цивільних мешканців. Саме ваш вклад може стати вирішальним у поверненні Україні кордонів 1991 року!", - йдеться в повідомленні.
Просимо і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів:
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- пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
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- складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;
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- точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
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- місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);
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- штабів та пунктів управління окупаційними військами;
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- місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).
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Відомство закликало повідомляти інформацію в офіційний бот
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, активісти руху "Жовта стрічка" відзначили день росії в Криму спаленням російської символіки.
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