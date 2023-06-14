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российский "Черноморнефтегаз" активно разрабатывает планы эвакуации из Крыма - ГУР

Киев • УНН

 • 603754 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Главное управление разведки сообщило, что российский «Черноморнефтегаз», который находится на территории временно оккупированного Крыма, активно готовится к эвакуации. Эту информацию ведомство получило от неравнодушных жителей полуострова и призвало граждан в дальнейшем помогать таким образом приближать победу Украины, передает УНН.

российский "Черноморнефтегаз" активно разрабатывает планы эвакуации из Крыма - ГУР

Детали

Главного управления разведки Министерства обороны Украины информирует, что российская компания «Черноморнефтегаз», которая базируется в Крыму, активно разрабатывает планы по эвакуации своих сотрудников и их родственников с полуострова Крым.

Ведомство отметило, что эту и другую важную информацию ежедневно получает от неравнодушных жителей временно оккупированных территорий.

"Граждане Украины, которые временно находятся под оккупацией рашистов, напоминаем, что вы можете приблизить деоккупацию наших земель Силами обороны Украины! Именно благодаря вам удается не только уничтожать врага, но и спасать жизни наших воинов и гражданских жителей. Именно ваш вклад может стать решающим в возвращении Украине границ 1991 года!", - говорится в сообщении.

Просим и в дальнейшем сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств:

  •  пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;
  •  складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;
  •  точек размещения, хранения и ремонта военной техники;
  •  мест размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы);
  •  штабов и пунктов управления оккупационными войсками;
  •  мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ведомство призвало сообщать информацию в официальный бот

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, активисты движения "Желтая лента" отметили день россии в Крыму сожжением российской символики.

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