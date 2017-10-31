"Чорноморець" і "Маріуполь" нічиєю завершили програму 14 туру УПЛ

Спочатку ініціативу захопили більш досвідчені гості, однак перший гострий момент створили "моряки". На 10-й хвилині на подачу з правого флангу відгукнувся Хобленко, але його удару головою не вистачило точності. Небезпечно добивав м'яч після штрафного у виконанні Політило Мусолітін. Потім в центрі уваги опинилася рефері Катерина Монзуль. Спочатку вона у спірній ситуації не призначила пенальті за знесення у штрафному майданчику Васіна, а потім через хвилину видалила з тренерської лавки за межі арени наставника гостей Бабича.

Початок другої половини зустрічі ознаменувався потужним ударом Фоміна, на допомогу кіпера Гутора прийшла стійка. Гості своєю активністю змушували одеситів діяти на контратаках. Одна з них завершилася ефектним проривом по центру Хобленко. Завершальний удар форварда прийшовся вище воріт. Удари Мусолітіна і Васіна також завершилися безуспішно.

На 77-й хвилині гості отримали право на перспективний штрафний, але ніяких дивідендів з цього не зробили. Набагато більш небезпечним вийшов кутовий через дві хвилини, але "моряки" відстояли ворота. Результат гри міг вирішити один точний удар. І його в компенсований час могли завдати маріупольці, але Танковський схибив – 0:0.

Примітно, що обидві команди одержали 5-ті нічиї в нинішньому чемпіонаті, проте виграшів більше у приазовців. Таким чином, "Маріуполь" виборов 17 очок і знаходиться на 7-му щаблі. "Чорноморець" з 11-ма пунктами 11-й.

Додамо, що у наступному турі "Маріуполь" прийматиме "Шахтар", а "моряки" відправляться до Олександрії.