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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18206 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78442 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139986 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110818 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112738 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110037 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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"Черноморец" и "Мариуполь" ничьей завершили программу 14 тура УПЛ

"Черноморец" и "Мариуполь" ничьей завершили программу 14 тура УПЛ

Киев  •  УНН

 • 9643 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В заключительном поединке 14 тура УПЛ одесский “Черноморец” на одноименном стадионе в присутствии 2756 зрителей принимал ФК “Мариуполь”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба из Южной Пальмиры.

Сначала инициативу захватили более опытные гости, однако первый острый момент создали “моряки”. На 10-й минуте на подачу с правого фланга откликнулся Хобленко, но на его удар головой не хватило точности. Опасно добивал мяч после штрафного в исполнении Политыло Мусолитин. Затем в центре внимания оказалась рефери Екатерина Монзуль. Сначала она в спорной ситуации не назначила пенальти за снос в штрафной Васина, а затем через минуту удалила с тренерской скамейки за пределы арены наставника гостей Бабича.

Начало второй половины встречи ознаменовалось мощным ударом Фомина, на помощь кипера Гутора пришла стойка. Гости своей активностью заставляли одесситов действовать на контратаках. Одна из них завершилась эффектным прорывом по центру Хобленко. Завершающий удар форварда пришелся выше ворот. Удары Мусолитина и Васина также завершились безуспешно.

На 77-й минуте гости получили право на перспективный штрафной, но никаких дивидендов из этого не сделали. Гораздо более опасным вышел угловой через две минуты, но “моряки” отстояли ворота. Результат игры мог решить один точный удар. И его в компенсированное время могли нанести мариупольцы, но Танковский промахнулся — 0: 0.

Примечательно, что обе команды получили 5-ые ничьи в нынешнем чемпионате, однако выигрышей больше в приазовцев. Таким образом, “Мариуполь” завоевал 17 очков и находится на 7-м ступени. “Черноморец” с 11-ю пунктами 11-й.

Добавим, что в следующем туре “Мариуполь” будет принимать “Шахтер”, а “моряки” отправятся в Александрию.

Украинские Национальные Новости

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