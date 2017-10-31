"Черноморец" и "Мариуполь" ничьей завершили программу 14 тура УПЛ

Сначала инициативу захватили более опытные гости, однако первый острый момент создали “моряки”. На 10-й минуте на подачу с правого фланга откликнулся Хобленко, но на его удар головой не хватило точности. Опасно добивал мяч после штрафного в исполнении Политыло Мусолитин. Затем в центре внимания оказалась рефери Екатерина Монзуль. Сначала она в спорной ситуации не назначила пенальти за снос в штрафной Васина, а затем через минуту удалила с тренерской скамейки за пределы арены наставника гостей Бабича.

Начало второй половины встречи ознаменовалось мощным ударом Фомина, на помощь кипера Гутора пришла стойка. Гости своей активностью заставляли одесситов действовать на контратаках. Одна из них завершилась эффектным прорывом по центру Хобленко. Завершающий удар форварда пришелся выше ворот. Удары Мусолитина и Васина также завершились безуспешно.

На 77-й минуте гости получили право на перспективный штрафной, но никаких дивидендов из этого не сделали. Гораздо более опасным вышел угловой через две минуты, но “моряки” отстояли ворота. Результат игры мог решить один точный удар. И его в компенсированное время могли нанести мариупольцы, но Танковский промахнулся — 0: 0.

Примечательно, что обе команды получили 5-ые ничьи в нынешнем чемпионате, однако выигрышей больше в приазовцев. Таким образом, “Мариуполь” завоевал 17 очков и находится на 7-м ступени. “Черноморец” с 11-ю пунктами 11-й.

Добавим, что в следующем туре “Мариуполь” будет принимать “Шахтер”, а “моряки” отправятся в Александрию.