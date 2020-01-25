Чорногорський форвард поповнив ряди луганського ФК "Зоря"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Луганська "Зоря" продовжила вести активну роботу на трансферному ринку та оголосила про підписання нового виконавця, передає УНН з посиланням на сайт команди.
Слідом за підписанням півзахисників Андрейс Циганікса і Ловро Цвека ряди “Зорі” поповнив і нападник — чорногорець Михайло Перович, контракт з яким розрахований на 2,5 роки.
Перович свого часу виступав у командах “Уйпешт” (Угорщина) — 39 матчів і 14 голів, “Вождовац” (Сербія) — 7 ігор 2 гол і “Будучность” (Чорногорія) — 52 поєдинки і 14 голів.
Примітно, що Перович не тільки грав проти “Зорі” за “Будучность” в кваліфікації Ліги Європи, але і засмучував “Зорю” забитим голом в матчі в Подгориці.