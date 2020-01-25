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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Черногорский форвард пополнил ряды луганского ФК "Заря"

Киев • УНН

 • 10962 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Луганская "Заря" продолжила вести активную работу на трансферном рынке и объявила о подписании нового исполнителя, передает УНН со ссылкой на сайт команды.

Черногорский форвард пополнил ряды луганского ФК "Заря"

Вслед за подписанием полузащитников Андрейс Циганикса и Ловро Цвека ряды “Зари” пополнил и нападающий — черногорец Михаил Перович, контракт с которым рассчитан на 2,5 года.

Перович в свое время выступал в командах “Уйпешт” (Венгрия) — 39 матчей и 14 голов, “Вождовац” (Сербия) — 7 игр 2 гол и “Будучность” (Черногория) — 52 поединка и 14 голов.

Примечательно, что Перович не только играл против “Зари” за “Будучность” в квалификации Лиги Европы, но и огорчал “Зарю” забитым голом в матче в Подгорице.

Украинские Национальные Новости

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