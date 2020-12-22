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Чорногорія заборонила святкувати Новий рік і зобов'язала приїжджих мати негативний ПЛР-тест

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Чорногорії ухвалило новий комплекс заходів по боротьбі з пандемією COVID-19, посиливши правила щодо масових зібрань і в'їзду в країну. Про це йдеться на сайті уряду Чорногорії, передає УНН.

Чорногорія заборонила святкувати Новий рік і зобов'язала приїжджих мати негативний ПЛР-тест

Так, нові заходи набудуть чинності у вівторок, 22 грудня 2020 року року, і будуть діяти до 11 січня 2021 року.

Відповідно до нових правил, робота нічних клубів, барів і дискотек заборонена.

Робота інших підприємств громадського харчування, крім готелів, дозволена у період з 07:00 до 20:00; крім 24, 25, 30 і 31 грудня, а також 1, 2, 6, 7 і 8 січня - у ці дні дозволено тільки надання послуг з доставки їжі.

Розважальні заходи 24, 25, 30 і 31 грудня, а також 1, 2, 6, 7 і 8 січня заборонені.

Міжміський пасажирський рух заборонено з 22:00 п'ятниці до 05:00 понеділка, а також в дні 24, 25, 30 і 31 грудня, а також 1, 2, 6 і 7 січня.

В'їзд в Чорногорію дозволений іноземному громадянину при наявності негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, що не давніший 72 годин.

Умови в'їзду в Чорногорію, передбачені новим порядком, будуть застосовуватися з 25 грудня.

Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що вся Італія стане "червоною зоною" у святкові дні з 24 грудня по 6 січня, що означає введення на цей час загальнонаціонального карантину на зразок того, що оголошувався у березні.

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