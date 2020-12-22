Черногория запретила праздновать Новый год и обязала приезжих иметь отрицательный ПЦР-тест
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министерство здравоохранения Черногории приняло новый комплекс мер по борьбе с пандемией COVID-19, усилив правила массовых собраний и въезда в страну. Об этом говорится на сайте правительства Черногории, передает УНН.
Так, новые меры вступят в силу во вторник, 22 декабря 2020 года, и будут действовать до 11 января 2021 года.
Согласно новым правилам, работа ночных клубов, баров и дискотек запрещена.
Работа других предприятий общественного питания, кроме гостиниц, разрешена в период с 07:00 до 20:00; кроме 24, 25, 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 6, 7 и 8 января - в эти дни разрешено только оказание услуг по доставке еды.
Развлекательные мероприятия 24, 25, 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 6, 7 и 8 января запрещены.
Междугороднее пассажирское движение запрещено с 22:00 пятницы до 05:00 понедельника, а также в дни 24, 25, 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 6 и 7 января.
Въезд в Черногорию разрешен иностранному гражданину при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, не древнее 72 часов.
Условия въезда в Черногорию, предусмотрены новым порядком, будут применяться с 25 декабря.
Как сообщал УНН, ранее стало известно, что вся Италия станет "красной зоной" в праздничные дни с 24 декабря по 6 января, что означает введение на это время общенационального карантина вроде того, что объявлялся в марте.