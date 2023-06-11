Чорногорія проводить позачергові парламентські вибори, щоб забезпечити реформи та шлях до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Чорногорці збираються на виборчі дільниці в неділю на позачергові вибори. Мета - обрати уряд, який сприятиме вступу країни в ЄС, повідомляє AP News, пише УНН.
Деталі
Чорногорці сподіваються, що зможуть обрати уряд для впровадження економічних реформ, покращення інфраструктури та наближення країни-члена НАТО до членства в Європейському Союзі.
Парламентські вибори є першими в маленькій колишній югославській республіці після того, як Міло Джуканович, колишній лідер Демократичної партії соціалістів (ДПС), програв президентські вибори в квітні та пішов у відставку після 30 років перебування при владі.