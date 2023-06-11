Черногория проводит внеочередные парламентские выборы, чтобы обеспечить реформы и путь в ЕС

Детали

Черногорцы надеются, что смогут выбрать правительство для внедрения экономических реформ, улучшения инфраструктуры и приближения страны-члена НАТО к членству в Европейском Союзе.

Парламентские выборы являются первыми в маленькой бывшей югославской республике после того, как Мило Джуканович, бывший лидер Демократической партии социалистов (ДПС), проиграл президентские выборы в апреле и ушел в отставку после 30 лет пребывания у власти.