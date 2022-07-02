Чорнобаївка: у мережі повідомляють про нові вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У херсонських пабліках та інших Telegram-каналах повідомляють про нові вибухи у Чорнобаївці, офіційної інформації наразі немає, пише УНН.
Деталі
Повідомляють, що дим над Чорнобаївкою дуже сильний, розгорілося за лічені хвилини. І що були повідомлення про вибухи.
Додамо, офіційної інформації з приводу цього наразі немає.
Доповнення
У Чорнобаївці на Херсонщині неодноразово знищували ворожу силу і засоби противника.
У мережі той факт, що окупанти не полишали спроб розміститися там, і те, що по них постійно завдавали ударів, навіть стало приводом для появи великої кількості мемів.