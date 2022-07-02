Чорнобаївка: у мережі повідомляють про нові вибухи

Деталі

Повідомляють, що дим над Чорнобаївкою дуже сильний, розгорілося за лічені хвилини. І що були повідомлення про вибухи.

Додамо, офіційної інформації з приводу цього наразі немає.

Доповнення

У Чорнобаївці на Херсонщині неодноразово знищували ворожу силу і засоби противника.

У мережі той факт, що окупанти не полишали спроб розміститися там, і те, що по них постійно завдавали ударів, навіть стало приводом для появи великої кількості мемів.