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Чорнобаївка: у мережі повідомляють про нові вибухи

Чорнобаївка: у мережі повідомляють про нові вибухи

Київ • УНН

 • 305055 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. У херсонських пабліках та інших Telegram-каналах повідомляють про нові вибухи у Чорнобаївці, офіційної інформації наразі немає, пише УНН.

Деталі

Повідомляють, що дим над Чорнобаївкою дуже сильний, розгорілося за лічені хвилини. І що були повідомлення про вибухи.

Додамо, офіційної інформації з приводу цього наразі немає.

Доповнення

У Чорнобаївці на Херсонщині неодноразово знищували ворожу силу і засоби противника.

У мережі той факт, що окупанти не полишали спроб розміститися там, і те, що по них постійно завдавали ударів, навіть стало приводом для появи великої кількості мемів. 

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