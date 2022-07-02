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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 12726 просмотра

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Чернобаевка: в сети сообщают о новых взрывах

Чернобаевка: в сети сообщают о новых взрывах

Киев • УНН

 • 305050 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В херсонских пабликах и других Telegram-каналах сообщают о новых взрывах в Чернобаевке, официальной информации пока нет, пишет УНН.

Детали

Сообщают, что дым над Чернобаевкой очень сильный, разгорелось в считанные минуты. И что были сообщения о взрывах.

Добавим, официальной информации по этому поводу пока нет.

Дополнение

В Чернобаевке Херсонской области неоднократно уничтожали вражескую силу и средства противника.

В сети тот факт, что оккупанты не оставляли попыток разместиться там, и то, что по ним постоянно наносили удары, даже стало поводом для появления большого количества мемов. 

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