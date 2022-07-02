Чернобаевка: в сети сообщают о новых взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В херсонских пабликах и других Telegram-каналах сообщают о новых взрывах в Чернобаевке, официальной информации пока нет, пишет УНН.
Детали
Сообщают, что дым над Чернобаевкой очень сильный, разгорелось в считанные минуты. И что были сообщения о взрывах.
Добавим, официальной информации по этому поводу пока нет.
Дополнение
В Чернобаевке Херсонской области неоднократно уничтожали вражескую силу и средства противника.
В сети тот факт, что оккупанты не оставляли попыток разместиться там, и то, что по ним постоянно наносили удары, даже стало поводом для появления большого количества мемов.