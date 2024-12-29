"Чорні скриньки " літака, що розбився у Казахстані, розшифровуватимуть у Бразилії
Київ • УНН
Казахстан вирішив відправити чорні скриньки пошкодженого над грозним літака Embraer до Бразилії для розшифровки. Рішення прийнято з урахуванням того, що Бразилія є країною-виробником повітряного судна.
Казахстан, на території якого сталася катастрофа пошкодженого над Грозним літака Embraer авіакомпанії Azerbaijan Airlines, вирішив відправити його чорні скриньки на розшифровку до Бразилії. Про це повідомляє міністерство транспорту Казахстану, пише УНН.
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У повідомленні зазначається, що відповідно до стандартів Додатку 13 Чиказької конвенції, держава, яка проводить розслідування, забезпечує зчитування записів бортових самописців і ухвалює рішення щодо вибору країни для зчитування і розшифровки чорних скриньок.
Міністерство транспорту Казахстану заявило, що рішення про направлення бортових самописців для розшифровки до Центру розслідування і запобігання авіаційним подіям Бразилії (CENIPA) ухвалене на основі цього документа з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) і консультацій з авіаційною владою Азербайджану та Росії.
Повідомляється також, що рішення ухвалила Комісія з розслідування авіаційної події, очолювана міністром транспорту Казахстану Маратом Карабаєвим з урахуванням того, що Бразилія є країною-виробником повітряного судна Embraer.
У міністерстві транспорту Казахстану запевнили, що CENIPA має необхідні технічні можливості, обладнання та лабораторію для зчитування інформації з бортових самописців, і наголосили, що дане питання перебуває на особистому контролі глави держави.
Нагадаємо
25 грудня літак, що летів з Баку до Грозного, змінив маршрут і розбився недалеко від аеропорту міста Актау в Казахстані. На борту було 67 осіб, 38 загинули.
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