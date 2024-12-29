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"Черные ящики" самолета, разбившегося в Казахстане, будут расшифровывать в Бразилии

"Черные ящики" самолета, разбившегося в Казахстане, будут расшифровывать в Бразилии

Киев  •  УНН

 • 10967 просмотра

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Казахстан решил отправить черные ящики поврежденного над Грозным самолета Embraer в Бразилию для расшифровки. Решение принято с учетом того, что Бразилия является страной-производителем воздушного судна.

Казахстан, на территории которого произошла катастрофа поврежденного над Грозным самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, решил отправить его черные ящики на расшифровку в Бразилию. Об этом сообщает министерство транспорта Казахстана, пишет УНН.

Детали

В сообщении отмечается, что в соответствии с стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков.

Министерство транспорта Казахстана заявило, что решение о направлении бортовых самописцев для расшифровки в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) принято на основе этого документа с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и консультаций с авиационными властями Азербайджана и России.

Сообщается также, что решение приняла Комиссия по расследованию авиационного происшествия, возглавляемая министром транспорта Казахстана Маратом Карабаевым с учетом того, что Бразилия является страной-производителем воздушного судна Embraer.

В министерстве транспорта Казахстана заверили, что CENIPA имеет необходимые технические возможности, оборудование и лабораторию для считывания информации с бортовых самописцев, и отметили, что данный вопрос находится на личном контроле главы государства.

Напомним

25 декабря самолет, летевший из Баку в Грозный, изменил маршрут и разбился недалеко от аэропорта города Актау в Казахстане. На борту было 67 человек, 38 погибли.

Расследование будет прозрачным: Казахстан отреагировал на версии авиакатастрофы в Актау26 дек. 2024, 10:23 • 15127 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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