"Черные ящики" самолета, разбившегося в Казахстане, будут расшифровывать в Бразилии
Киев • УНН
Казахстан решил отправить черные ящики поврежденного над Грозным самолета Embraer в Бразилию для расшифровки. Решение принято с учетом того, что Бразилия является страной-производителем воздушного судна.
Казахстан, на территории которого произошла катастрофа поврежденного над Грозным самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, решил отправить его черные ящики на расшифровку в Бразилию. Об этом сообщает министерство транспорта Казахстана, пишет УНН.
Детали
В сообщении отмечается, что в соответствии с стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков.
Министерство транспорта Казахстана заявило, что решение о направлении бортовых самописцев для расшифровки в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) принято на основе этого документа с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и консультаций с авиационными властями Азербайджана и России.
Сообщается также, что решение приняла Комиссия по расследованию авиационного происшествия, возглавляемая министром транспорта Казахстана Маратом Карабаевым с учетом того, что Бразилия является страной-производителем воздушного судна Embraer.
В министерстве транспорта Казахстана заверили, что CENIPA имеет необходимые технические возможности, оборудование и лабораторию для считывания информации с бортовых самописцев, и отметили, что данный вопрос находится на личном контроле главы государства.
Напомним
25 декабря самолет, летевший из Баку в Грозный, изменил маршрут и разбился недалеко от аэропорта города Актау в Казахстане. На борту было 67 человек, 38 погибли.
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