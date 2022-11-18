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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 12000 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 53539 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 93009 перегляди

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Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 122727 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 171867 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 194376 перегляди

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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Чорна п'ятниця в ТРЦ SkyMall: На старт! Увага! Марш!

Чорна п'ятниця в ТРЦ SkyMall: На старт! Увага! Марш!

Київ • УНН

 • 1252689 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Офіційна дата найгарячіших знижок вже відома, і це — 25 листопада. Але це не заважає брендам та магазинам уже дарувати своїм клієнтам додаткові знижки з нагоди Black Friday. У ТРЦ SkyMall ви можете у цьому переконатися, передає УНН.

Тож, у магазинах ТРЦ SkyMall уже можете бачити пропозиції від ювелірних магазинів AURUM, Золотий Вік та Золота Країна. Будинок Іграшок анонсував знижки до -50% у період з 17 до 28 листопада. Магазини Reserved, Mohito, Synsay, House та Cropp готуються до великого Black Friday розпродажу осінніх колекцій. За усіма актуальними новинами та знижками в реальному часі можете слідкувати на їхньому офіційному сайті та в Інстаграм.

Слід нагадати, що ТРЦ SkyMall забезпечений генераторами, тож, можна впевнено шопитися та не переживати за раптові відключення світла.

Тож, якщо Black Friday, то в ТРЦ SkyMall, проспект Романа Шухевича, 2т. Графік роботи ТРЦ залишається незмінним: щодня з 10:00 до 20:00.

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