Чорна п'ятниця в ТРЦ SkyMall: На старт! Увага! Марш!

Тож, у магазинах ТРЦ SkyMall уже можете бачити пропозиції від ювелірних магазинів AURUM, Золотий Вік та Золота Країна. Будинок Іграшок анонсував знижки до -50% у період з 17 до 28 листопада. Магазини Reserved, Mohito, Synsay, House та Cropp готуються до великого Black Friday розпродажу осінніх колекцій. За усіма актуальними новинами та знижками в реальному часі можете слідкувати на їхньому офіційному сайті та в Інстаграм.

Слід нагадати, що ТРЦ SkyMall забезпечений генераторами, тож, можна впевнено шопитися та не переживати за раптові відключення світла.

Тож, якщо Black Friday, то в ТРЦ SkyMall, проспект Романа Шухевича, 2т. Графік роботи ТРЦ залишається незмінним: щодня з 10:00 до 20:00.