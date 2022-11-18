Чорна п'ятниця в ТРЦ SkyMall: На старт! Увага! Марш!
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Офіційна дата найгарячіших знижок вже відома, і це — 25 листопада. Але це не заважає брендам та магазинам уже дарувати своїм клієнтам додаткові знижки з нагоди Black Friday. У ТРЦ SkyMall ви можете у цьому переконатися, передає УНН.
Тож, у магазинах ТРЦ SkyMall уже можете бачити пропозиції від ювелірних магазинів AURUM, Золотий Вік та Золота Країна. Будинок Іграшок анонсував знижки до -50% у період з 17 до 28 листопада. Магазини Reserved, Mohito, Synsay, House та Cropp готуються до великого Black Friday розпродажу осінніх колекцій. За усіма актуальними новинами та знижками в реальному часі можете слідкувати на їхньому офіційному сайті та в Інстаграм.
Слід нагадати, що ТРЦ SkyMall забезпечений генераторами, тож, можна впевнено шопитися та не переживати за раптові відключення світла.
Тож, якщо Black Friday, то в ТРЦ SkyMall, проспект Романа Шухевича, 2т. Графік роботи ТРЦ залишається незмінним: щодня з 10:00 до 20:00.