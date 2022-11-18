Черная пятница в ТРЦ SkyMall: На старт! Внимание! Марш!

Итак, в магазинах ТРЦ SkyMall уже можете видеть предложения от ювелирных магазинов AURUM, Золотой Век и Золотая Страна. Дом Игрушек анонсировал скидки до -50% в период с 17 по 28 ноября. Магазины Reserved, Mohito, Synsay, House и Cropp готовятся к большой Black Friday распродаже осенних коллекций. За актуальными новостями и скидками в реальном времени можете следить на их официальном сайте и в Инстаграм.

Следует напомнить, что ТРЦ SkyMall снабжен генераторами, поэтому можно уверенно шопиться и не переживать за внезапные отключения света.

Итак, если Black Friday, то в ТРЦ SkyMall, проспект Романа Шухевича, 2т. График работы ТРЦ остается неизменным: ежедневно с 10:00 до 20:00.