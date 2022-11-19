Чорна п’ятниця в ТРЦ City Center в Одесі вже наступає на п’яти

Ось, наприклад, Будинок Іграшок анонсував знижки до -50% в період з 17 по 28 листопада. А Золота Країна дарує таємні знижки кожному покупцю. Diesel, Replay, Calvin Klein, Tommy Hilhiger та багато інших брендів також уже готові тішити своїх клієнтів передчасними знижками.

Варто звернути увагу, що попри пітьму, у якій опинилася Одеса останніми днями – мережа ТРЦ City Center продовжує працювати на генераторах. Тож, Black Friday тут буде в рази приємніша та безтурботніша.

Тому на шопінг та відпочинок украй рекомендуємо завітати до найближчого до вас ТРЦ City Center. Адреси наступні:

просп. Небесної Сотні, 2

вул. Давида Ойстраха, 32.

Графік роботи залишається незмінним: з 10:00 до 20:00. Сільпо та заклади харчування працюють до 21:00.