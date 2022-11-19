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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 12138 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Чорна п’ятниця в ТРЦ City Center в Одесі вже наступає на п’яти

Чорна п’ятниця в ТРЦ City Center в Одесі вже наступає на п’яти

Київ • УНН

 • 1267901 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Хоч піком найгарячіших розпродажів та пропозицій оголосили 25 листопада, але бренди та магазини вже наввипередки встановлюють найрізноманітніші пропозиції та знижки для своїх клієнтів, аби повз їхні магазини точно не пройшли. У цьому ви можете переконатися в ТРЦ City Center в Одесі, передає УНН.

Ось, наприклад, Будинок Іграшок анонсував знижки до -50% в період з 17 по 28 листопада. А Золота Країна дарує таємні знижки кожному покупцю. Diesel, Replay, Calvin Klein, Tommy Hilhiger та багато інших брендів також уже готові тішити своїх клієнтів передчасними знижками.

Варто звернути увагу, що попри пітьму, у якій опинилася Одеса останніми днями – мережа ТРЦ City Center продовжує працювати на генераторах. Тож, Black Friday тут буде в рази приємніша та безтурботніша.

Тому на шопінг та відпочинок украй рекомендуємо завітати до найближчого до вас ТРЦ City Center. Адреси наступні:

просп. Небесної Сотні, 2
вул. Давида Ойстраха, 32.

Графік роботи залишається незмінним: з 10:00 до 20:00. Сільпо та заклади харчування працюють до 21:00.

Українські Національні Новини

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