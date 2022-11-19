Черная пятница в ТРЦ City Center в Одессе уже наступает на пятки

Вот, например, Будинок Іграшок анонсировал скидки до –50% в период с 17 по 28 ноября. А Золота Країна дарит тайные скидки каждому покупателю. Diesel, Replay, Calvin Klein, Tommy Hilhiger и многие другие бренды также готовы радовать своих клиентов преждевременными скидками.

Стоит обратить внимание, что, несмотря на тьму, в которой оказалась Одесса в последние дни – сеть ТРЦ City Center продолжает работать на генераторах. Black Friday здесь будет в разы приятнее и беззаботнее.

Поэтому на шоппинг и отдых крайне рекомендуем посетить ближайший к вам ТРЦ City Center. Адреса следующие:

просп. Небесной Сотни, 2

ул. Давида Ойстраха, 32.

График работы остается неизменным: с 10:00 до 20:00. Сільпо и заведения питания работают до 21:00.