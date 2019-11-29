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"Чорна п'ятниця" щодня: найбільший забудовник розповів про програми лояльності

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Акції та програми лояльності столичний забудовник ХК “Київміськбуд” пропонує постійно. Про це розповіла Директор департаменту продажів і маркетингу холдингу Тетяна Маркова.

“Акційні програми у нас постійні і передбачені для всіх житлових комплексів, які реалізує Компанія. Тому наші програми лояльності не залежать від „чорної п’ятниці“. Причому, знижки є навіть при купівлі квартири у розстрочку і на готове житло. Ми прекрасно розуміємо, яка це важлива і дороговартісна покупка для кожного, а тому готові дещо „підбадьорювати“ наших клієнтів. Адже головна філософія „Київміськбуд“ — у всіх має бути житло”, — пояснила Маркова позицію “Київміськбуду”.

Вона додала, що в компанії на сьогоднішній день діє кілька програм лояльності.

“Найперша — знижка за умови повної оплати. Її сума може бути різною, в залежності від комплексу, в середньому це 10-15%, що доволі суттєво. Також ми надаємо знижки, хоч і невеликі, у випадку, коли людина не може сплатити всю суму одразу і купує квартиру у розстрочку. Адже навіть 1-2% — це приємна винагорода для покупця”, — розповіла Маркова.

Вона повідомила, що зараз активно укладають угоди люди за державними програмами підтримки учасників АТО та вимушених переселенців.

“Київська міська державна адміністрація виділила кошти на програму „50 на 50“ для допомоги таким людям, а ми, як компанія, 80% акцій якої належать громаді міста, активно підтримали цю ініціативу. На сьогодні маємо вже понад 30 заявок від покупців. До участі у програмі акредитовані ЖК Медовий і ЖК Каховська. Також ЖК Медовий обраний і Фондом сприяння молодіжному житловому будівництву для забезпечення житлом за їх програмами. І, ймовірно, після затвердженого вчора порядку надання державних пільгових кредитів, покупців житла серед учасників АТО і переселенців у нас стане ще більше”, — вважає Маркова.

Представник компанії додала, що часто люди запитують про розстрочку на готові квартири.

“Хочу підкреслити, що забудовник — не банк, йому постійно потрібні кошти на будівництво, закупівлю комплектуючих, тому розстрочка надається лише на період будівництва, до введення будинків в експлуатацію. Ви сплачуєте за квадратні метри, ми їх будуємо. Для більш довгих виплат краще обрати іпотечний кредит, тим більше, що банки зараз дають позику на квартиру з пільговими періодами по відсоткам до 2 років. „Київміськбуд“ у питаннях іпотеки співпрацює з „Кристалбанком“ і „Укргазбанком“”, — пояснила вона.

Маркова додала, що “розробляти програми лояльностей — це як обирати подарунок, дуже хочеться зробити людині, якій даруєш, приємне”, а тому компанія запроваджує і особливі акції.

“У нас бувають особливі акції, скажімо, до дня закоханих, чи до весняних свят, або як нещодавно, зробили на Хелловін „бісову знижку“ на квартиру під № 666 і знайшовся не забобонний сміливець, вірніше, сміливиця, яка одразу приїхала її купувати. І я впевнена, що житиме вона у цій квартирі щасливо і благополучно, адже наша компанія зводить будинки з любов’ю до людей. Чи будуть додаткові акції до Нового року — поки що це секрет, а от що ціни будуть рости — це вже достовірний факт, хоча він мало радує і покупців, і забудовників. Тому найкращий час купувати квартиру завжди сьогодні, адже завтра все може змінитися”, — роз’яснила Маркова.

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