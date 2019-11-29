"Черная пятница" каждый день: самый большой застройщик рассказал о программах лояльности

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Акции и программы лояльности столичный застройщик ХК “Киевгорстрой” предлагает постоянно. Об этом рассказала директор департамента продаж и маркетинга холдинга Татьяна Маркова.

“Акционные программы у нас постоянные и предусмотрены для всех жилых комплексов, которые реализует Компания. Поэтому наши программы лояльности не зависят от „черной пятницы“. Причем, скидки есть даже при покупке квартиры в рассрочку и на готовое жилье. Мы прекрасно понимаем, какая это важная и дорогостоящая покупка для каждого, а потому готовы несколько „ободрять“ наших клиентов. Ведь главная философия „Киевгорстрой“ — у всех должно быть жилье”, — пояснила Маркова позицию “Киевгорстроя”.

Она добавила, что в компании на сегодняшний день действует несколько программ лояльности.

“Самая первая — скидка при условии полной оплаты. Ее сумма может быть разной, в зависимости от комплекса, в среднем это 10-15%, что довольно существенно. Также мы предоставляем скидки, хоть и небольшие, в случае, когда человек не может оплатить всю сумму сразу и покупает квартиру в рассрочку. Ведь даже 1-2% — это приятная награда для покупателя”, — рассказала Маркова.

Она сообщила, что сейчас активно заключают сделки люди по государственным программам поддержки участников АТО и вынужденных переселенцев.

“Киевская городская государственная администрация выделила средства на программу „50 на 50“ для помощи таким людям, а мы, как компания, 80% акций которой принадлежат общине города, активно поддержали эту инициативу. На сегодня имеем уже более 30 заявок от покупателей. К участию в программе аккредитованы ЖК Медовый и ЖК Каховская. Также ЖК Медовый избран и Фондом содействия молодежному жилищному строительству для обеспечения жильем за их программами. И, вероятно, после утвержденного вчера порядка предоставления государственных льготных кредитов, покупателей жилья среди участников АТО и переселенцев у нас станет еще больше”, — считает Марков.

Представитель компании добавила, что часто люди спрашивают о рассрочке на готовые квартиры.

“Хочу подчеркнуть, что застройщик — не банк, ему постоянно нужны средства на строительство, закупку комплектующих, поэтому рассрочка предоставляется только на период строительства, до ввода домов в эксплуатацию. Вы платите за квадратные метры, мы их строим. Для более длинных выплат лучше выбрать ипотечный кредит, тем более, что банки сейчас дают кредит на квартиру с льготными периодами по процентам до 2 лет. „Киевгорстрой“ в вопросах ипотеки сотрудничает с „Кристалбанком“ и „Укргазбанком“”, — пояснила она.

Маркова добавила, что “разрабатывать программы лояльности — это как выбирать подарок, очень хочется сделать человеку, которому даришь, приятное”, а потому компания вводит и особые акции.

“У нас бывают особые акции, скажем, ко дню влюбленных, или к весенним праздникам, или как недавно сделали на Хэллоуин „чертовую скидку“ на квартиру под № 666 и нашелся не суеверный смельчак, вернее, смельчачка, которая сразу приехала ее покупать. И я уверена, что жить она в этой квартире будет счастливо и благополучно, ведь наша компания строит дома с любовью к людям. Будут ли дополнительные акции к Новому году — пока это секрет, а вот цены будут расти — это уже достоверный факт, хотя он мало радует и покупателей, и застройщиков. Поэтому лучшее время покупать квартиру всегда сегодня, ведь завтра все может измениться”, — разъяснила Маркова.

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