Чому "велика приватизація" не на часі та які є альтернативи - думка експертів

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Заяви Фонду держмайна щодо залучення іноземних інвесторів до "великої приватизації" нагадують остаточний розпродаж державних підприємств. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Андрій Золотарьов. Він зазначив, що під час війни державні активи знецінюються, а тому не варто очікувати від приватизації значних прибутків.

Цитата

"Є таке загальновідоме правило, про яке знають всі, і студенти другого курсу теж – коли з країною трапилося лихо, то її активи знецінюються. І у цей момент краще не займатися розпродажем, а почекати стабілізації і повернення до мирних часів.

А коли це робиться під такі гучні заяви про іноземних інвесторів – це нагадує остаточний розпродаж. Якщо порівнювати нас із європейськими країнами, там частка державної власності набагато вища. Це не заважає бути їм економічно успішними, мати пристойний рівень життя громадян, соціальний захист.

А в Україні і так понад 90% власності знаходиться в приватних руках. І там (під час приватизації, - ред.) треба дивитися, щоб не виявилося, що, відбившись від одного ворога, ми віддамо наш суверенітет в руки інших людей, які не будуть мати до українців жодних сентиментів", - розповів Золотарьов.

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Деталі

Експерт з економічних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян зауважив, що Фонд держмайна міг би продавати російські активи з метою залучення коштів до держбюджету, однак цей механізм досі не налагоджений.

"Є питання до російських активів. З ними можна і треба щось робити. Але для цього треба попрацювати. Для цього потрібно розробити методологію, визначити вартість активів, перевірити всі зв’язки, адже деякі активи є неоднозначними щодо власності, часток участі, і також треба розробити законодавство.

Не зважаючи на логіку – це прецедент в українській економіці. Цей шлях важчий. Ще питання щодо репарацій, щодо арештованих активів за кордоном, з них також можна отримувати гроші. Але механізми не напрацьовані", - зазначив Киян.

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Своєю чергою Андрій Золотарьов висловив сумніви щодо того, що продаж Фондом держмайна російських активів буде проходити прозоро.

"Судячи з усього, російські активи опиняться у "потрібних руках". Те, що має цінність якусь досить пристойну – там чужих не допустять.

А Укроборонпром, "Одеський припортовий завод" скоріше за все продадуть за безцінь. Взагалі у нас приватизація для проформи. А переможця у владних кабінетах уже знають. Тому не думайте, що вони їх (російські активи, - ред.) не продають чи не займаються цим питанням. Просто воно поки що не для публіки", - зауважив експерт.

Контекст

Голова Фонду Держмайна Рустем Умеров заявив виданню Bloomberg, що вже у травні може бути розблокована так звана "велика приватизація". Для цього необхідне рішення парламентарів, якого очікують на одному з найближчих травневих засідань.

Першими "з молотка" планують продати Одеський припортовий завод, Центренерго, Об‘єднану гірничо-хімічну компанію, Запорізький титано-магнієвий комбінат та завод "Індар", який займається виробництвом інсуліну.

За даними видання, з продажу цих підприємств планують отримати близько 400 млн доларів.

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