Почему "большая приватизация" не актуальна и какие есть альтернативы - мнение экспертов

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"Есть такое общеизвестное правило, о котором знают все, и студенты второго курса тоже – когда со страной случилась беда, то её активы обесцениваются. И в этот момент лучше не заниматься распродажей, а подождать стабилизации и возвращения к мирным временам.

А когда это делается под такие громкие заявления об иностранных инвесторах – это напоминает окончательную распродажу. Если сравнивать нас с европейскими странами, там доля государственной собственности намного выше. Это не мешает быть им экономически успешными, иметь приличный уровень жизни граждан, социальную защиту.

А в Украине и так более 90% собственности находится в частных руках. И там (при приватизации, - ред.) надо смотреть, чтобы не оказалось, что, отбившись от одного врага, мы отдадим наш суверенитет в руки других людей, которые не будут иметь к украинцам никаких сантиментов", - рассказал Золотарев.

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Детали

Эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егор Киян отметил, что Фонд госимущества мог бы продавать российские активы с целью привлечения средств в госбюджет, однако этот механизм до сих пор не налажен.

"Есть вопросы к российским активам. С ними можно и нужно что-то делать. Но для этого надо поработать. Для этого нужно разработать методологию, определить стоимость активов, проверить все связи, ведь некоторые активы являются неоднозначными относительно собственности, долей участия, и также надо разработать законодательство.

Несмотря на логику – это прецедент в украинской экономике. Этот путь труднее. Еще вопрос по репарациям, по арестованным активам за рубежом, из них также можно получать деньги. Но механизмы не наработаны", - отметил Киян.

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В свою очередь Андрей Золотарев выразил сомнения относительно того, что продажа Фондом госимущества российских активов будет проходить прозрачно.

"Судя по всему, российские активы окажутся в "нужных руках". То, что имеет ценность какую-то достаточно приличную – там чужих не допустят.

А Укроборонпром, "Одесский припортовый завод" скорее всего продадут за бесценок. Вообще у нас приватизация для проформы. А победителя во властных кабинетах уже знают. Поэтому не думайте, что они их (российские активы, - ред.) не продают или не занимаются этим вопросом. Просто он пока не для публики", - отметил эксперт.

Контекст

Глава Фонда Госимущества Рустем Умеров заявил изданию Bloomberg, что уже в мае может быть разблокирована так называемая "большая приватизация". Для этого необходимо решение парламентариев, которого ожидают на одном из ближайших майских заседаний.

Первыми "с молотка" планируют продать Одесский припортовый завод, Центрэнерго, Объединенную горно-химическую компанию, Запорожский титано-магниевый комбинат и завод "Индар", который занимается производством инсулина.

По данным издания, с продажи этих предприятий планируют получить около 400 млн долларов.