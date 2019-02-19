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Чоловіку, який показував геніталії дівчинці в метро, оголосили про підозру

Чоловіку, який показував геніталії дівчинці в метро, оголосили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. 38-річному зловмиснику, який у метро вчиняв розпусні дії відносно 12-річної дівчинки в метро, оголошено про підозру. Про це УНН повідомили у прокуратурі міста Києва. 

"Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру раніше не судимому 38-річному чоловіку за фактом вчинення розпусних дій відносно малолітньої дитини. Так, 17 лютого 2019 року, близько 17 год. 30 хв, перебуваючи на перегоні між станціями метро "Печерська" - "Дружби народів" зловмисник оголив свій статевий орган та демонстрував його малолітній дівчинці", - розповіли правоохоронці. 

За результатами слідчих дій правоохоронці встановили особу чоловіка, який вчиняв розпусні дії та затримали його у порядку ст. 208 КПК України. В ході особистого обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон, у якому містилися зображення інтимного характеру.

Дії затриманого кваліфіковано за ч.2 ст.156 КК України.

На даний час прокуратурою готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, у київському метро спіймали чоловіка, який показував геніталії дівчинці

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