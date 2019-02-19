Чоловіку, який показував геніталії дівчинці в метро, оголосили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. 38-річному зловмиснику, який у метро вчиняв розпусні дії відносно 12-річної дівчинки в метро, оголошено про підозру. Про це УНН повідомили у прокуратурі міста Києва.
"Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру раніше не судимому 38-річному чоловіку за фактом вчинення розпусних дій відносно малолітньої дитини. Так, 17 лютого 2019 року, близько 17 год. 30 хв, перебуваючи на перегоні між станціями метро "Печерська" - "Дружби народів" зловмисник оголив свій статевий орган та демонстрував його малолітній дівчинці", - розповіли правоохоронці.
За результатами слідчих дій правоохоронці встановили особу чоловіка, який вчиняв розпусні дії та затримали його у порядку ст. 208 КПК України. В ході особистого обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон, у якому містилися зображення інтимного характеру.
Дії затриманого кваліфіковано за ч.2 ст.156 КК України.
На даний час прокуратурою готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, у київському метро спіймали чоловіка, який показував геніталії дівчинці.