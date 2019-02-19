Мужчине, который показывал гениталии девочке в метро, объявили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. 38-летнему злоумышленнику, который в метро совершал развратные действия в отношении 12-летней девочки в метро, объявлено о подозрении. Об этом сообщили УНН в прокуратуре города Киева.
"Киевской местной прокуратурой № 7 сообщено о подозрении ранее судимому 38-летнему мужчине по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего ребенка. Так, 17 февраля 2019 года, около 17 час. 30 мин, находясь на перегоне между станциями метро "Печерская" - "Дружбы народов" злоумышленник обнажил свой половой орган и демонстрировал его малолетний девочке", - рассказали правоохранители.
По результатам следственных действий правоохранители установили личность мужчины, который совершал развратные действия и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. В ходе личного обыска обнаружено и изъято мобильный телефон, в котором содержались изображения интимного характера.
Действия задержанного квалифицированы по ч.2 ст.156 УК Украины.
В настоящее время прокуратурой готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, в киевском метро поймали мужчину, который показывал гениталии девочке.