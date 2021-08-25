Чоловіку, який облив фарбою флагшток біля КМДА, повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Чоловіку, який пошкодив флагшток біля будівлі Київської міської державної адміністрації, повідомили про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Цитата:
“За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчими поліції повідомлено про підозру чоловіку за фактом вчинення хуліганських дій, а саме пошкодження флагштоку біля будівлі КМДА (ч. 1 ст. 296 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Що було раніше
Вчора, 24 серпня, чоловік, перебуваючи біля будівлі Київської міської державної адміністрації, облив себе та флагшток червоною фарбою, пояснивши свої дії тим, що так він хотів привернути увагу суспільства.
Того ж дня поліцейські затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області, 1987 року народження. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.