Облив фарбою сходи КМДА: правоохоронці затримали порушника і відкрили справу

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Сьогодні близько 13-ї години до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що біля будівлі Київської міської державної адміністрації невідомий облив себе та флагшток фарбою. Подію поліцейські належним чином зареєстрували та почали перевірку.

На місці правоохоронці з’ясували, що до адмінбудівлі на вулиці Хрещатик підійшов чоловік й облив себе та флагшток червоною фарбою. Свої дії він пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства.

Поліцейські затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області, 1987 року народження. Відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо

На київському Хрещатику, де сьогодні відбувся військовий парад з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, чоловік вчинив самопідпал.