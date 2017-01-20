Чоловіку, який облив бензином будинок на Одещині, обрано запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ.20 січня. УНН. Суд обрав запобіжний захід чоловіку, що облив бензином будинок на Одещині, в якому знаходились його діти та дружина. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Одеській області.
За попередньо зібраною зі свідчень постраждалої та очевидців події інформацією, поліцейські внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією — ч.1 ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
В ході проведення досудового слідства були виявлені нові обставини трагедії, які стали підставою для перекваліфікації вказаного кримінального провадження з ст. 128 КК України на ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 КК України.
Так, у скоєнні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється 37-річний чоловік та батько постраждалих, якому було повідомлено про підозру у закінченому замаху на вчинення умисного вбивства більше двох осіб, малолітніх дітей, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб.
Це стало підставою для звернення поліції у Окнянський районний суд із клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Однак, сьогодні слідчим суддею Окнянського районного суду Одеської області в задоволенні зазначеного клопотання було відмовлено та підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення від 10 до 15 років волі або довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, в ніч на 14 січня у одному з будинків, розташованих у селі Федосіївка, сталася пожежа, в результаті якої 25-річна мешканка будинку та двоє її малолітніх дітей отримали чисельні опіки 1-3 ступенів.